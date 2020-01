Leonardo Menichini, allenatore della Primavera laziale, sul discorso legato all’attaccante del Catania Gian Marco Distefano:

“Distefano ancora non è un nostro giocatore. E’ venuto in prova, lo abbiamo valutato. Ogni tanto qualcuno viene per provare. Vedremo con la società come migliorare questa rosa. Io però in questo momento devo pensare ai ragazzi che sono con noi, poi vedremo se si muoverà qualcosa sul mercato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***