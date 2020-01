GIOVANILI CATANIA: Serie C, bene l’Under 17. Pari per l’Under 15 con il portiere in gol

Catania Under 17 e Under 15 Serie C di scena allo stadio “Pino Bongiorno” di Caltagirone per affrontare la Sicula Leonzio. Molto bene i primi, vittoriosi con il risultato di 4-1. A segno Bozzanga, Russo, Lo Duca e Limonelli per la giovane formazione allenata da Orazio Russo.

Pareggio da valutare positivamente per quanto concerne l’Under 15 di mister Gaetano Bellia. Sotto di due reti, l’Elefante riesce nel finale a pervenire al pareggio. Valentini Carboni accorcia le distanze, poi è addirittura il portiere Francesco Borriello a depositare il pallone in fondo al sacco per il definitivo 2-2.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***