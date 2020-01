Under 15 e 17 Regionali rossazzurre nuovamente in campo. Entrambe le formazioni saranno di scena a Torre del Grifo. Il Catania Under 15 se la vedrà con la Leonfortese sabato alle ore 15.00 (Campo 4), mentre la squadra regionale Under 17 affronterà l’FC Motta, allo stesso orario ma sul Campo 3 (gara a porte aperte). In entrambi i casi il Catania partecipa da fuori classifica: quota 37 punti per l’Under 17, 31 per l’Under 17.

