LETO: “Catania, momento delicato. Un giorno mi piacerebbe tornare da allenatore”

Dopo l’esperienza formativa iraniana al fianco di Andrea Stramaccioni, l’ex attaccante del Catania Sebastian Leto intende proseguire il percorso da allenatore. A proposito dei suoi trascorsi in rossazzurro, Leto parla anche della situazione attuale del Catania – e non solo – ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Un momento delicato che non auguro a nessuno. Il calcio è bellezza, felicità. E quando succedono queste cose non è mai bello. La panchina rossoazzurra un sogno per il futuro? In Serie A a Catania non abbiamo fatto bene. Oggi la situazione non è facile. Mi piacerebbe tornare un giorno da allenatore, ma nel calcio non sai mai dove puoi arrivare. Il calcio può portarti in posti che non ti aspetti, sto iniziando adesso e voglio stare accanto a Stramaccioni e imparare da lui”.

