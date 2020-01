CESSIONE CATANIA: evidenza fondi, la Cordata pronta a muovere i primi passi per una trattativa ancora mai iniziata

Potrebbero essere giorni importanti, questa settimana, per avviare finalmente la trattativa per la cessione del Calcio Catania. Trattativa, finora, mai partita arrestandosi il tutto alle manifestazioni d’interesse di Follieri e della cordata capeggiata dal Comitato presieduto da Fabio Pagliara. Mentre Follieri ha annunciato di defilarsi, però, il Comitato ritiene di possedere i requisiti per andare avanti e, soprattutto, soddisfare le richieste di Finaria. Il prossimo step sarà la tanto chiacchierata evidenza fondi garantita da primario istituto bancario italiano. La cordata – composta in prevalenza da aziende attualmente vicine al Calcio Catania e sponsor locali, ma non solo – prepara gli ultimi documenti, per poi fornire l’evidenza fondi richiesta, riservandosi la possibilità di nominare un advisor e certificando la propria capacità finanziaria attraverso una delle ‘big four’ mondiali. Ricordiamo che tutto questo rappresenta solo la fase iniziale della trattativa. Successivamente, se le cose procederanno per il meglio, si andrà avanti con la visione dei bilanci (fondamentale per capire a quanto ammonti l’esatta situazione debitoria) e l’illustrazione del piano industriale della cordata interessata a salvare la matricola 11700 e rilanciare le ambizioni del Calcio Catania.

