Catanese che non ha mai vestito la maglia del Catania ma spesso accostato al club rossazzurro negli anni, l’attaccante Gianluca Litteri potrebbe tornare a giocare in Serie C. Il ragazzo attualmente in forza al Cosenza, secondo quanto raccolto da tuttoc.com sarebbe nel mirino del Padova che lavora per l’acquisizione del cartellino di Litteri con la formula del prestito con diritto di riscatto.

