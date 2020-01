MERCATO: centrocampo, tra Rizzo e Dall’Oglio potrebbe partire solo il secondo

Il ritorno di mister Gaetano Auteri sulla panchina del Catanzaro potrebbe cambiare le carte in tavola. Sembra che si sia registrato un dietrofront per quanto concerne la trattativa per la cessione di Giuseppe Rizzo al club giallorosso, che aveva già raggiunto un accordo di massima con il centrocampista ma Auteri non pare abbia dato il proprio benestare, a differenza di quanto richiedeva l’esonerato Gianluca Grassadonia. Da non escludere, a questo punto, la permanenza di Rizzo in Sicilia mentre non dovrebbero registrarsi problemi per quanto concerne il passaggio al Livorno di Jacopo Dall’Oglio, già rimpiazzato da Francesco Salandria. Partendo Dall’Oglio arriverà, comunque, un ulteriore centrocampista alle pendici dell’Etna.

