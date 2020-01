Come più volte ribadito dalla nostra redazione, un eventuale innesto in difesa è vincolato al futuro di Lorenzo Saporetti. Dopo avere sottolineato che non fosse affatto scontata la cessione del difensore, adesso che si avvicina la chiusura ufficiale del calciomercato, apprendiamo che Saporetti non si muove da Catania. Il reparto arretrato, pertanto, non registrerà alcuna variazione.

