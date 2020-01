L’attaccante della Triestina Rocco Costantino rappresentava un’idea di mercato per il Catania, con gli alabardati disposti a chiedere una contropartita tecnica ai rossazzurri. Il suo futuro, però, non sarà alle pendici dell’Etna. Il Bari ha infatti raggiunto l’accordo per l’assicurazione del diritto alle prestazioni sportive del giocatore in prestito.

