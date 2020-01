Aveva provato ad inserirsi il Rende, con il Catania sempre in posizione di vantaggio. Adesso però si registra l’accelerata del Gozzano per Doudou Mangni. Attenzione perchè la società piemontese sta spingendo forte per arrivare all’attaccante in uscita dal Catanzaro e prova con decisione a sbaragliare la concorrenza. Decisive le prossime ore.

