Addio Catanzaro per l’attaccante Francesco Nicastro. Ex Catania, Nicastro non rientrava nei piani tecnici del club calabrese ed è stato ceduto al Padova. Il giocatore, pertanto, ha cambiato girone di Serie C sottoscrivendo un contratto biennale. In biancoscudato raggiunge il catanese Gianluca Litteri, a sua volta prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Cosenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***