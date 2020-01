PULZETTI: “Il Catania sappiamo tutti come sta andando a finire, girone C molto complicato”

Ex centrocampista, tra le altre, di Bari e Cesena, Nico Pulzetti si sofferma sulle difficoltà del raggruppamento meridionale di Serie C, ai microfoni di tuttoc.com:

“E’ un girone molto molto complicato. Vincere non è mai facile, nonostante uno possa avere la squadra più forte. Si devono innescare dei meccanismi di tutte le componenti che non è semplice. Bari è una grandissima piazza, sono stati sei mesi molto belli per me e posso solo parlar bene dell’ambiente. La Reggina ha un organico che in Serie C hanno pochissime squadre. Sta facendo molto bene la Ternana visto l’annata scorsa, il Catania sappiamo tutti come sta andando a finire. Tornando alla Reggina sta facendo quello che fa il Monza nel Girone A dove l’organico fa la differenza e hanno veramente una squadra forte e sono primi meritatamente”.

