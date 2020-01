PAGNI: “Il Catania vinca il campionato dei bilanci”

Ex Direttore Sportivo, tra le altre, di Ternana e Viterbese, Danilo Pagni si sofferma sulla lotta ai piani alti della classifica del girone C di Serie C facendo anche una menzione sul Catania, ai microfoni di tuttoc.com:

La Reggina sta viaggiando come un frecciarossa, sta facendo qualcosa di importante tenendo ritmi altissimi. Ha un pubblico incredibile, senza dimenticare la proprietà che non bada a spese. Il Bari ha pagato l’handicap del cattivo inizio accumulando il distacco che li separa dai calabresi anche se adesso hanno preso un ritmo rilevante, mi attendo da parte loro movimenti rilevanti in sede di calciomercato. Faccio i complimenti al Monopoli, mentre la Vibonese dell’amico Modica è una realtà interessante, praticando un calcio davvero scintillante. Il Catania? Difficile da parte mia fare valutazioni da fuori, mi sento di dire soltanto che a mio avviso il Catania deve pensare soltanto a vincere il campionato dei bilanci”.

