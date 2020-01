Sabato 18 gennaio alle 14.00, in sala stampa, in programma la conferenza pre-gara di mister Cristiano Lucarelli: alla vigilia della sfida al Potenza, in calendario domenica alle 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti.

