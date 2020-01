SALANDRIA: molti tifosi della Reggina rammaricati o contrari alla cessione

Tanti tifosi della Reggina non hanno accolto favorevolmente la cessione di Francesco Salandria al Catania. Attraverso la pagina Facebook del club amaranto abbiamo ripreso alcuni dei messaggi più significativi della tifoseria calabrese, rimasta molto legata alla figura del centrocampista classe 1995:

“Non sn d accordo che te ne sei andato ma questo è il mestiere del calciatore purtroppo.. Spacca tutto Ciccio che sei un grande uomo prima che calciatore!”;

“È un professionista serio, ma quando non scenderà in campo sarà sempre amaranto fino al midollo il Capitano! In bocca al lupo”;

“Seppur a malincuore capisco la sua scelta. Spero sia un arrivederci. In bocca al lupo Ciccio!”;

“Giusto che ciccio giochi qua era chiuso ma al momento non lo avrei mai dato ,1 perche’ i nostri titolari sono un po in affanno e 2 perche’ rafforziamo una diretta contendente per i playoff perche male che ci vada che ci prendono ce la ritroviamo ai playoff”;

“La Reggina che vorrei ha undici Salandria in campo. Grazie Ciccio #4”;

“E’ una cessione che dispiace,…Francesco è un ottimo e giovane centrocampista e ha sempre dimostrato di tenere alla maglia Amaranto. Al giocatore i migliori AUGURI, Ciccio merita di giocare”;

“Non va bene cedere. Prima andiamo in B e poi sarà il momento di cedere e rinnovare. La Reggina poteva tenerselo Salandria! Non facciamo ca***te, sennò in serie B ci andremo col cavolo”;

“Che minc***ta mondiale! Ci fosse stato lui a centrocampo domenica forse avremmo sofferto meno. Nielsen vale un salandria o defrancesco? Mah non capisco”;

“Per me è un errore enorme. Speriamo di non pagarne le conseguenze;

“Peccato un bel giocatore”.

