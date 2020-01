SERIE C: Catania unica squadra imbattuta in casa nel girone C

Lusinghiero primato statistico per il Catania. Vista l’inattesa sconfitta casalinga della Reggina contro la Virtus Francavilla, ad oggi il Catania è l’unica formazione del raggruppamento meridionale di Serie C a non avere mai perso una partita tra le mura amiche. Seguono – con un solo ko – la già citata Reggina, Teramo, Bari, Paganese e Cavese. Per numero complessivo di vittoria casalinghe (7), invece, Catania inferiore soltanto a Catanzaro (8) e Reggina (9).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***