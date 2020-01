SERIE C: vince il Catanzaro con Di Piazza titolare, il Catania scende all’ottavo posto. La classifica aggiornata

Il Catanzaro si aggiudica il posticipo della 23/a giornata del girone C di Serie C, imponendosi contro la Sicula Leonzio. 1-2 il risultato maturato a Lentini. Vantaggio di Riggio al 14′, raddoppio siglato da Tulli al minuto 41. Grillo accorcia le distanze al 75′. In campo dal 1′ l’ex attaccante del Catania Di Piazza. Per effetto della vittoria giallorossa, ecco come cambia la classifica:

Reggina 53 Bari 47 Ternana 47 Monopoli 44 Potenza 44 Catanzaro 35 Teramo 34 Catania 33 Viterbese 32 Cavese 31 Virtus Francavilla 30 Paganese 29 Vibonese 28 Casertana 28 Avellino 28 Picerno 24 Bisceglie 17 Rende 15 Sicula Leonzio 12 Rieti 11

RIEPILOGO RISULTATI

Rende 1 – 1 Vibonese (65′ Libertazzi, 72′ Prezioso)

Monopoli 0 – 0 Ternana

Reggina 1 – 1 Bari (69′ Denis, 88′ Perrotta)

Virtus Francavilla 2 – 0 Paganese (7′ Mastropietro, 79′ Sparandeo)

Viterbese 2 – 0 Catania (82′ Molinaro, 87′ Bensaja)

Avellino 1 – 1 Picerno (42′ Micovschi, 49′ Kosovan)

Cavese 1 – 0 Teramo (58′ Matino)

Potenza 1 – 0 Bisceglie (78′ França)

Rieti 1 – 0 Casertana (61′ Russo)

Sicula Leonzio 1 – 2 Catanzaro (14′ Riggio, 41′ Tulli, 75′ Grillo)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***