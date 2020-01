SILVESTRI: il difensore inserito nella Top 11 di TMW della 22/a giornata del girone C

La redazione di tuttomercatoweb.com ha stilato la Top 11 della 22/a giornata del girone C di Serie C, inserendo anche il difensore del Catania Tommaso Silvestri. “Buona prestazione del difensore etneo, a cospetto di una delle formazioni più pericolose dal centrocampo in su – si legge – Di testa o in anticipo dà sempre la sensazione di leggere in anticipo le giocate degli avversari”.

4-3-1-2

Alessandro Tonti (Avellino)

Giuseppe Loiacono (Reggina)

Gabriele Rocchi (Cavese)

Tommaso Silvestri (Catania)

Carlo Mammarella (Ternana)

Aniello Salzano (Ternana)

Francesco Giorno (Monopoli)

Carlo Ilari (Teramo)

Anthony Partipilio (Ternana)

Simone Simeri (Bari)

Luigi Cuppone (Monopoli)

Allenatore: Giuseppe Scienza (Monopoli)

