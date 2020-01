VERSO CATANIA – AVELLINO: Capuano torna al “Massimino” dopo l’esonero di Novellino

5 maggio 2019. Data che Walter Novellino ricorda con dispiacere ed amarezza. Fu infatti il giorno che sancì la separazione dal Catania, che assunse la decisione di esonerarlo e richiamare Andrea Sottil prima dello svolgimento dei Play Off. Era l’ultima giornata del girone C di Serie C, i rossazzurri ospitarono il Rieti in uno stadio “Angelo Massimino” semi deserto.

Prestazione opaca, Lodi portò in vantaggio l’Elefante trasformando un calcio di rigore al minuto 22. Al 30′ ancora un penalty, stavolta fischiato in favore degli ospiti, permise a Iacopo Cernigoi di pareggiare i conti. Allenatore del Rieti Eziolino Capuano, che portò ad una salvezza insperata i laziali. Il tecnico campano, adesso, si appresta a tornare al “Massimino” sedendo sulla panchina dell’Avellino.

