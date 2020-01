CESSIONE CATANIA: tra chiacchiere e smentite, nulla di nuovo sotto il sole

Nessuna novità, in merito alla cessione del Calcio Catania. La presenza del patron Antonino Pulvirenti allo stadio, domenica, conferma che al momento si registra calma piatta sulla vicenda. Da un paio di mesi a questa parte abbiamo letto e sentito molteplici chiacchiere. Dall’ipotesi Percassi a quella riconducibile ad gruppo di italo-americani, passando per altri soggetti come Raffaello Follieri, il quale continua a ribadire di avere presentato la famosa evidenza fondi ma attraverso istituto bancario estero (il Catania ha richiesto la garanzia di una banca italiana, anche se all’interno della normativa FIGC non è vincolante). La banca (malese) a cui fa riferimento il gruppo Follieri, però, non sarebbe riconosciuta come un istituto di credito primario. Aspetto tutt’altro che da sottovalutare.

Si è fatto avanti, poi, il Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio costituito da figure ben note al club rossazzurro come Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. La cordata costituita per provare ad acquisire il Catania ha comunicato nei giorni scorsi di avere inviato la Pec “contenente i documenti richiesti dal Catania Calcio secondo la vigente normativa Figc in merito all’acquisizione di quote di società professionistiche”. Finaria, però, ha risposto di “aver ricevuto solo in parte la documentazione prevista e richiesta; lo stesso Comitato si è peraltro riservato di integrare nei prossimi giorni quanto prodotto”. Nel merito della documentazione ricevuta, Finaria anche specificato che “questa non è aderente alla normativa FIGC e alle consequenziali richieste avanzate da Finaria al fine di valutare la possibilità di intraprendere qualsivoglia trattativa finalizzata alla cessione”. Pertanto, nulla di nuovo sotto il sole. Se non la soluzione Tuttolomondo che non ha motivo di concretizzarsi in una pista percorribile. Ad oggi il Catania va avanti per la sua strada e continuerà a pagare gli emolumenti ai propri tesserati fino a giugno, sperando nel miracolo sportivo della Serie B. Ma, in caso di permanenza in C, del doman non c’è certezza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***