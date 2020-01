SITUAZIONE DISCIPLINARE: due rossazzurri diffidati, in quattro a rischio diffida

In vista della ripresa del campionato, il prospetto disciplinare aggiornato in casa rossazzurra vede in regime di diffida il difensore Tommaso Silvestri e l’esterno offensivo Davide Di Molfetta. Entrambi, pertanto, al prossimo cartellino giallo verranno squalificati. Sono quattro, invece, i giocatori che figureranno nell’elenco dei diffidati alla ricezione di un’ulteriore ammonizione: Andrea Mazzarani, Emmanuel Mbende, Andrea Esposito e Giuseppe Rizzo. Jacopo Dall’Oglio è, invece, il calciatore del Catania più ammonito frequentemente in gare di campionato (sei volte, ndr).

