I CATANESI DEL GRUPPO: altre partenze in vista, o situazione invariata?

La partenza di Rosario Bucolo evidenzia la perdita di un pezzo di catanesità all’interno della rosa del Catania. Cresciuto nelle giovanili rossazzurre, nel corso della quarta stagione consecutiva ha lasciato il club dell’Elefante per sposare il progetto Sicula Leonzio. Vedremo se da qui alla chiusura ufficiale del calciomercato invernale altri giocatori made in Catania lasceranno l’Etna. Il laterale destro Kevin Biondi è seguito da alcune società di Serie B ma, al momento, non è in uscita. Dovrebbe restare, inoltre, il difensore Mario Noce, anch’egli classe 1999. Valutazioni in corso sul futuro del 2000 Gian Marco Distefano: si deciderà se fargli maturare esperienza altrove o proseguire il percorso di crescita sotto il vulcano. In forse l’esperto attaccante Emanuele Catania, sondato in questi giorni dalla Sicula Leonzio.

