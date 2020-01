TRIESTINA: dopo il sì di Lodi, Silvestri no e Mazzarani forse…

La Triestina valuta ancora la possibilità di prelevare giocatori dal Catania. Da qualche tempo filtrano indiscrezioni legate ad un presunto interesse manifestato per Tommaso Silvestri, ma ci risulta che il difensore non lascerà la Sicilia. Attenzione, invece, alla pista che porta ad Andrea Mazzarani. Se nel caso di Silvestri si va verso il no, per Mazzarani qualche spiraglio d’apertura c’è. Nei prossimi giorni se ne potrebbe discutere in maniera più approfondita, fermo restando che sulle tracce dell’ex calciatore della Salernitana ci sarebbero anche altre società di Serie B e Lega Pro.

