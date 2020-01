TROCINI (all. Virtus Francavilla): “Peccato non avere vinto, abbiamo creato tantissimo. Non mi è piaciuto l’arbitraggio, ci manca un rigore”

L’allenatore della Virtus Francavilla Bruno Trocini si rammarica per non avere vinto contro il Catania. Queste le sue parole in sala stampa:

“Avevamo di fronte una signora squadra, forte, con giocatori importanti però lo abbiamo affrontato molto bene nonostante un mese d’inattività. C’è stato un approccio un pò contratto ma soltanto per un discorso legato alla mancanza del ritmo partita per via della sosta. Il primo tempo è stato, a mio avviso, equilibrato. Poluzzi ha fatto una gran parata ma noi abbiamo avuto altre tre situazioni importanti per fare gol. Inoltre c’era un rigore secondo me. Nella ripresa siamo stati padroni del campo creando tantissimo, almeno 8-9 palle gol, compresa la traversa. Peccato non avere vinto, ma resta la soddisfazione per la prova offerta”.

“Nella prima frazione eravamo un pò impauriti, dovevamo uscire con maggiore coraggio sul terzino ed è quello che ho chiesto ai ragazzi durante l’intervallo, spingendo forte. Siamo stati più convinti nella ripresa. Il mese di inattività ha inciso un attimino nell’approccio, qualche volta il Catania è salito palla al piede nella trequarti ma nulla più. L’arbitro? Ho avuto la sensazione che non ci facesse giocare. E’ stato estremamente severo in un senso e nell’altro meno, questo mi dispiace però andiamo avanti cercando di non pensare all’arbitraggio. Cosa è accaduto nel finale? Il massaggiatore è scivolato, Curiale pensava che Caporale lo avesse spinto ed è nato il parapiglia”.

