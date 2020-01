SERIE C: 21/a giornata, i risultati delle ore 15. Vincono Ternana e Catanzaro, pareggia in extremis il Bari

In attesa di Monopoli-Paganese e Rende-Casertana, in programma alle 17.30, ecco i risultati delle gare valide per la 21/a giornata del girone C di Serie C maturati alle ore 15.00, ricordando che sabato si sono disputati gli anticipi Cavese 3-0 Reggina e Rieti 0-1 Picerno:

Avellino 1 – 1 Vibonese (19′ Petermann, 47′ Parisi)

Catanzaro 2 – 1 Bisceglie (43′ Turi aut., 51′ Giannone, 60′ Ebagua)

Potenza 0 – 1 Ternana (87′ Vantaggiato)

Sicula Leonzio 0 – 1 Teramo (20′ Magnaghi)

Virtus Francavilla 0 – 0 Catania

Viterbese 1 – 1 Bari (3′ Bensaja, 94′ D’Ursi)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***