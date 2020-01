VAZQUEZ (Virtus Francavilla): “Abbiamo fatto di tutto per battere il Catania, siamo arrabbiati”

E’ andato vicino al gol in un paio di circostanze contro il Catania. L’attaccante della Virtus Francavilla Federico Vazquez commenta in questi termini il risultato di 0-0 in sala stampa:

“Abbiamo disputato una gran partita. La traversa? Sono situazioni di gioco. Ripartiamo dalla bontà della prestazioni, questa è la strada da seguire per fare i punti che ci servono. Il Catania ha giocatori forti e di qualità in tutti i reparti, lo sapevamo prima del fischio d’inizio. Abbiamo fatto tutto quello che andava fatto per vincere, ma non siamo riusciti nell’intento e siamo un pò arrabbiati per questo (in realtà utilizza un termine più colorito, ndr). Noi vogliamo dire la nostra e fare punti soprattutto in casa, a prescindere dal valore dell’avversario. Il campionato è lungo, il girone di ritorno è appena iniziato. Prima di tutto puntiamo alla salvezza, poi proviamo a raggiungere qualcos’altro. Gli obiettivi personali vengono dopo”.

