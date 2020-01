VERSO CATANIA – POTENZA: più pareggi che sconfitte per i rossoblu con squadre siciliane negli ultimi anni

14 volte negli ultimi due anni il Potenza ha sfidato squadre siciliane in competizioni ufficiali. Il pareggio è il risultato più frequente. Uniche vittorie di marca rossoblu al cospetto di Catania e Siracusa, Catania e Trapani le formazioni isolane che hanno festeggiato la vittoria contro il Potenza. Domenica i rossazzurri proveranno a bissare il successo dello scorso mese di novembre in Coppa Italia.

POTENZA, BILANCIO CON SQUADRE SICILIANE ULTIMI ANNI

Vittorie 3

Pareggi 7

Sconfitte 4

Gol fatti 16

Gol subiti 15

Differenza reti +1

21 ottobre 2018, Siracusa 0-1 Potenza

27 ottobre 2018, Sicula Leonzio 2-1 Potenza

3 novembre 2018, Potenza 3-1 Catania

12 dicembre 2018, Potenza 1-1 Trapani

17 febbraio 2019, Siracusa 1-1 Sicula Leonzio

28 febbraio 2019, Trapani 1-0 Potenza (Coppa Italia Serie C)

3 marzo 2019, Catania 1-1 Potenza

20 marzo 2019, Potenza 2-2 Sicula Leonzio

14 aprile 2019, Trapani 2-1 Potenza

19 maggio 2019, Potenza 1-1 Catania (Play Off)

22 maggio 2019, Catania 1-1 Potenza (Play Off)

8 settembre 2019, Potenza 2-0 Catania

25 settembre 2019, Potenza 0-0 Sicula Leonzio

27 novembre 2019, Potenza 1-2 Catania (Coppa Italia Serie C)

