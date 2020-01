VERSO CATANIA – POTENZA: Italian Sport Awards, premio per Ioime e Ricci

La giuria dell’Italian Sport Awards ha scelto Raffaele Ioime e Manuel Ricci, rispettivamente come migliore portiere (ex rossazzurro) e centrocampista del campionato di Serie C girone C 2018/19. Entrambi i giocatori del Potenza, prossimo avversario del Catania (Ricci salterà il match del “Massimino” per squalifica), ritireranno il premio il prossimo 4 febbraio a Castellammare di Stabia. Ioime, peraltro, attualmente è l’estremo difensore più imbattuto del campionato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***