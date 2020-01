VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA (Sondaggio chiuso): nessun dubbio per i tifosi, Furlan migliore rossazzurro in campo

Archiviato il consueto sondaggio sul migliore rossazzurro in campo allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana. Secondo un’ampia fetta di votanti (l’84%), il giocatore del Catania che più degli altri ha impressionato è Jacopo Furlan. L’estremo difensore si è rivelato determinante in più occasioni contro la Virtus, soprattutto nel secondo tempo, contribuendo al mantenimento della porta inviolata per la prima volta fuori casa in questo campionato.

