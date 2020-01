CATANIA: terzo risultato utile consecutivo e nono clean sheet, ma ora servono i tre punti

Avanti sulla strada della continuità, a piccoli passi. Lo 0-0 di Francavilla Fontana conferma l’imbattibilità del Catania che dura da tre partite (Coppa Italia compresa) e, per la nona volta in questa stagione, non subisce reti. Per l’estremo difensore Jacopo Furlan, invece, si tratta del sesto clean sheet (primo in trasferta). Il prossimo ostacolo sarà costituito dal Potenza, avversario domenica allo stadio “Angelo Massimino”. Match molto importante, che i rossazzurri dovranno necessariamente vincere (la vittoria in campionato manca da Catania 1-0 Rende dell’8 dicembre ndr) per consolidare i Play Off e rosicchiare punti ai lucani, al momento quarti con un vantaggio di +10 sul Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***