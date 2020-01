CATANIA: dal Potenza al Monopoli, ora cinque partite tutte d’un fiato

Archiviata la trasferta di Francavilla Fontana, per il Catania è tempo di tuffarsi sulle prossime imminenti gare. Domenica pomeriggio i rossazzurri ospiteranno il Potenza e sarà l’inizio di un tour de force che si concluderà il 2 febbraio. Dopo Catania-Potenza, infatti, la squadra di Cristiano Lucarelli se la vedrà mercoledì 22 gennaio con l’Avellino, di scena al “Massimino”. Il 26 gennaio, invece, gli etnei faranno tappa a Viterbo e, a distanza di tre giorni, sfideranno la Ternana in terra umbra per disputare l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Poi, avendo pochissimo tempo per rifiatare, sarà di nuovo campionato ospitando il Monopoli. Ben cinque impegni nel giro di due settimane per l’Elefante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***