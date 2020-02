WELBECK: scalpita per rientrare, recupererà in poco tempo

Una lieta notizia per il Catania ma, soprattutto, per il ragazzo che ha tirato un bel sospiro di sollievo. Scongiurato il rischio d’interrompere l’attività agonistica, Nana Welbeck ha ottenuto il certificato d’idoneità. Quella firma tanto attesa è finalmente arrivata, sottoponendosi a tutti gli accertamenti possibili ed inimmaginabili sia in sede che a Roma. Dopo tre mesi di sospensione dall’attività il centrocampista ha già ripreso gli allenamenti a Torre del Grifo e non vede l’ora di tornare a calcare l’erba di un campo di calcio in partite ufficiali. Tanta voglia di dare una mano al Catania in un momento di profonda difficoltà. Riuscirà ad allinearsi alla condizione dei compagni in poco tempo, avendo anche la fortuna di avere un fisico brevilineo.

