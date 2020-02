BELECK: gol cercasi, l’acuto manca da novembre

Prelevato dal Catania nel mercato degli svincolati, l’attaccante Steve Beleck ha colmato la partenza di Matteo Di Piazza assicurando a mister Cristiano Lucarelli un giocatore con caratteristiche diverse. Cambiano le giocate da sfruttare in avanti per la formazione rossazzurra che punta anche sui centimetri di Beleck per provare a concludere nel migliore dei modi la stagione. Il giocatore, che ha risolto a fine gennaio il contratto che lo legava al Rieti, non trova la via del gol da diverso tempo. L’ultima volta che ha centrato il bersaglio risale addirittura al 3 novembre scorso, quando siglò la rete che valse il definitivo 1-1 contro la Virtus Francavilla al “Centro d’Italia-Manlio Scopigno”. Vedremo se domenica, al cospetto della Ternana, giungerà il momento d’interrompere il digiuno di reti per la punta classe 1993.

