BERGAMELLI (Ternana): “Il rigore non c’era. Catania in salute, campo in brutte condizioni”

L’ex difensore etneo Dario Bergamelli, attualmente in forza alla Ternana, parla dello 0-0 maturato al “Massimino” attraverso i canali social rossoverdi:

“A Catania settimana scorsa ha pareggiato anche la Reggina, quindi si tratta di un pareggio ottenuto in questo momento contro una squadra in salute. Speriamo che sia un punto di partenza per noi. Buona partita su un campo anche brutto, dove era difficile giocare. Il rigore? Non c’era. Dispiace il fatto che non si tratta del primo episodio a sfavore quest’anno. Soprattutto abbiamo avuto pochi rigori concessi e tanti fischiati contro. Buona prova da parte della difesa ma di tutta la squadra in termini di sacrificio. Personalmente sono felice della continuità che sto trovando dopo l’infortunio del girone d’andata”.

