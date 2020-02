IANNARILLI (Ternana): “Bravo e fortuna sul rigore, dura per tutti giocare a Catania”

Decisivo nell’economia della partita pareggiata col Catania, l’estremo difensore rossoverde Anthony Iannarilli (nella foto con la maglia della Salernitana, ndr) rilascia le seguenti dichiarazioni ai canali social della Ternana:

“E’ stata una gara dura, come il mister ci aveva detto. Venire a giocare a Catania è dura per tutti. Secondo me abbiamo disputato una gara attenta ed allo stesso tempo tosta, non possiamo rimproverarci nulla. Portiamo a casa il punto e da stasera pensiamo al match col Bari. Il rigore? Dubbio. Sono contento però di averlo parato, in quanto è servito alla squadra. Con un pò di studio del rigorista, intuizione, fortuna e magari anche bravura sono riuscito a respingere il tiro di Mazzarani”.

