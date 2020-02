BLONDETT (Reggina): “Catania esperienza positiva. Domenica non ci accontenteremo del punto”

L’ex difensore del Catania Edoardo Blondett si sta togliendo numerose soddisfazioni alla Reggina. In vista del confronto di domenica ha concesso un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“In quella stagione eravamo andati vicini al salto in B, abbiamo perso in semifinale col Siena ai rigori ed io ho sbagliato nella serie finale. A Catania si sta bene, si respira calcio, un’altra grande piazza e ti travolge di passione. Un’esperienza positiva. L’avventura alla Reggina? Direi che abbiamo superato il periodo complicato per risultati e prestazioni. In risalto metterei le sfide con Vibonese e Ternana, tanto che abbiamo conquistato sei punti. Sarà una sorta di derby e non dobbiamo fare calcoli, ma continuare sulla strada intrapresa da qualche partita e cercare di portare a casa la vittoria. Non vogliamo accontentarci del punto. Siamo tornati quelli dell’andata, consci di poter portare i 3 punti da ogni campo”.

