MASCARA: “Col Palermo sempre un derby per me”

Ritorno allo stadio “Renzo Barbera” per l’ex attaccante del Catania Giuseppe Mascara, attuale allenatore del Biancavilla che affronterà il Palermo in campionato e con trascorsi anche nella sponda rosanero della Sicilia. Sfida dal sapore particolare, come sempre, per Mascara che realizzò uno storico gol da centrocampo in passato con la maglia del Catania a Palermo.

“Per me è sempre un derby – dice ai microfoni di Repubblica – so quello che mi aspetta. Abbiamo rispetto per tutti e paura di nessuno. Giochiamo sul campo della capolista e fra loro e noi non siamo certo noi che abbiamo qualcosa da perdere. Proveremo a metterli in difficoltà”.

