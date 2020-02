BOJINOV: “Lucarelli, chiedo scusa. Ecco cosa è successo. Contento di essere un giocatore del Pescara”

Prime parole da calciatore del Pescara per Valeri Bojinov che, dopo avere dichiarato pubblicamente di avere scelto Catania, fa chiarezza sull’argomento. Ecco quanto evidenziato da TvSei:

“Ritrovo mister Legrottaglie, una persona perbene, eccezionale. Sereno l’ho lasciato da calciatore e così lo ritrovo da tecnico. Pescara è sempre stata la mia prima scelta ed io volevo tornare in Italia, questo Lucarelli lo sa. E sa anche che ho grande stima di lui. Quando mi ha chiamato, gli ho sempre detto che la mia priorità fosse Pescara perchè la squadra milita in Serie B e da qui sono passati tanti giocatori importanti. Se non si sarebbe fatto niente con il Pescara, avrei valutato altre opzioni. Ad un certo punto avevo dato l’ok a Lucarelli, poi in serata è successa una cosa che non mi aspettavo e la trattativa con il Pescara si è riaperta, dopo che gli abruzzesi non sono riusciti a chiudere altre operazioni. Avevo l’aereo pronto per andare a Catania ma non l’ho preso perchè ero un pò confuso. Mi dispiace, chiedo scusa a mister Lucarelli. Lui sicuramente da ex giocatore capirà la mia scelta. Adesso sono un calciatore del Pescara, contento e felice”.

