CALCIO SICILIANO: la Leonzio vola. Palermo, ko ininfluente. Rossetti non basta all’ACR Messina

In Serie B, situazione sempre complicata per il Trapani penultimo in classifica che non va oltre l’1-1 al “Provinciale” contro lo Spezia. Pettinari al 35′ sblocca il risultato in favore dei granata, ma Gyasi consente agli ospiti di pareggiare i conti prima dell’intervallo. Scendendo di categoria, in terza serie, la Sicula Leonzio conferma di attraversare uno splendido periodo di forma conseguendo la terza vittoria consecutiva. Prezioso successo di misura a Monopoli recante la firma di Lescano nel corso della ripresa.

In D, inatteso tonfo esterno del Palermo sul campo del Licata. Daniello e Convitto con un gol per tempo piegano la resistenza rosanero. Ko, comunque, ininfluente visto che il Savoia secondo classificato è stato sconfitto dall’FC Messina (gol di Dambros al minuto 85) mantenendo un distacco di 7 punti dalla capolista. Sempre nel torneo di Serie D, importante successo del Marina di Ragusa al cospetto dell’Acireale (1-0 firmato Diop) mentre il Roccella rifila il tris all’ACR Messina. Faiello, Malerba e Khoris a segno per i padroni di casa; ai siciliani non basta l’ex Catania Rossetti. Camacho, infine, regala i tre punti al Troina nel derby esterno col Marsala.

