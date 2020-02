SERIE C: girone C, classifica marcatori. Antenucci intravede quota 20 gol. Denis, terzo posto più vicino

La classifica marcatori del girone C di Serie C aggiornata alla 27/a giornata vede solo in testa l’ex attaccante rossazzurro Antenucci, inseguito da Fella. Corazza al terzo posto. Con 6 gol Mazzarani resta il migliore marcatore del Catania in campionato.

Antenucci (Bari) – 18 GOL Fella (Monopoli) – 16 GOL Corazza (Reggina) – 14 GOL Denis (Reggina) – 12 GOL Santaniello (Picerno), Perez (Virtus Francavilla) – 10 GOL Simeri (Bari), Bubas (Vibonese), Tounkara (Viterbese), Volpe (Viterbese), Vazquez (Virtus Francavilla), Diop (Paganese) – 9 GOL Di Piazza (Catanzaro/Catania), Bombagi (Teramo), Magnaghi (Teramo), Emmausso (Vibonese), Murano (Potenza), Castaldo (Casertana), Starita (Casertana), Marcheggiani (Rieti) – 8 GOL Di Paolantonio (Avellino), Montero (Bisceglie), Lescano (Sicula Leonzio), D’Angelo (Casertana) – 7 GOL Mazzarani (Catania), Bernardotto (Vibonese), Scardina (Sicula Leonzio), Charpentier (Avellino), Partipilo (Ternana), Ferrante (Ternana) – 6 GOL Lodi (Catania), Russotto (Cavese), Kanoute (Catanzaro), Tulli (Catanzaro), Gatto (Bisceglie), Jefferson (Monopoli), Grillo (Sicula Leonzio), Vantaggiato (Ternana), Scarpa (Paganese) – 5 GOL Bellomo (Reggina), Reginaldo (Reggina), Sabbione (Bari), Ferri Marini (Potenza), Micovschi (Avellino), Parisi (Avellino), Germinale (Cavese), Bianchimano (Catanzaro), Fischnaller (Catanzaro), Nicastro (Catanzaro), Carriero (Monopoli), Allegretti (Vibonese), Molinaro (Viterbese), Alberti (Paganese), Schiavino (Paganese) – 4 GOL Curiale (Catania), Celiento (Catanzaro), Tascone (Casertana/Catanzaro), Giannone (Catanzaro), Di Roberto (Cavese), Matino (Cavese), Spaltro (Cavese), Esposito (Picerno), Kosovan (Picerno), Ricci (Potenza), Cuppone (Monopoli), Scimia (Rende), De Paoli (Rieti), Ebagua (Bisceglie), Viteritti (Potenza), Petermann (Vibonese), Prezioso (Vibonese), Mastropietro (Virtus Francavilla), Marilungo (Ternana) – 3 GOL Di Molfetta (Catania), Sarno (Catania), Albadoro (Avellino), Sainz-Maza (Cavese), Letizia (Bisceglie), Cianci (Teramo), Zito (Casertana), Di Cesare (Bari), D’Ursi (Bari), Hamlili (Bari), Terrani (Bari), Paghera (Ternana), Russo (Ternana), Salzano (Ternana), Donnarumma (Monopoli), Mercadante (Monopoli), Piccinni (Monopoli), Coccia (Potenza), Emerson (Potenza), França (Potenza), Giosa (Potenza), Isgrò (Potenza), Nappello (Picerno), Libertazzi (Rende), Morselli (Rende), Nossa (Rende), Rossini (Rende), Vitofrancesco (Rende), Cancellotti (Teramo), Costa Ferreira (Teramo), Ilari (Teramo), Mungo (Teramo), Albertini (Virtus Francavilla), Di Cosmo (Virtus Francavilla), Marino (Virtus Francavilla), Beleck (Rieti), Persano (Rieti), Catania (Sicula Leonzio/Catania), Sicurella (Sicula Leonzio), Calil (Paganese), Guadagni (Paganese), Mattia (Paganese), Panariello (Paganese), Loiacono (Reggina), Sounas (Reggina), De Sarlo (Rieti), Berardi (Vibonese), Malberti (Vibonese), Tito (Vibonese), Atanasov (Viterbese), Bensaja (Viterbese), Bezziccheri (Viterbese), Errico (Viterbese) – 2 GOL

Esposito (Catania), Dall’Oglio (Catania), Biondi (Catania), Mbende (Catania), Welbeck (Catania), Bucolo (Catania), Antezza (Viterbese), Negro (Viterbese), Pacilli (Viterbese), Palermo (Viterbese), Sibilia (Viterbese), Simonelli (Viterbese), Martignago (Teramo), Birligea (Teramo), Awua (Bari), Ciofani (Bari), Costa (Bari), Ferrari (Bari), Laribi (Bari), Maita (Bari), Neglia (Bari), Perrotta (Bari), Scavone (Bari), Abonckelet (Bisceglie), Caidi (Picerno), Guerra (Picerno), Bertolo (Picerno), Pitarresi (Picerno), Sparacello (Picerno), Vanacore (Picerno), Zaffagnini (Picerno), Battista (Vibonese), Prezzabile (Vibonese), Pugliese (Vibonese), Redolfi (Vibonese), Taurino (Vibonese), Bariti (Sicula Leonzio), Bollino (Sicula Leonzio), De Rossi (Sicula Leonzio), Palermo (Sicula Leonzio), Petta (Sicula Leonzio), Caldore (Casertana), Floro Flores (Casertana), Longo (Casertana), Paparusso (Casertana), Silva (Casertana), Casoli (Catanzaro), De Risio (Catanzaro), Favalli (Catanzaro), Martinelli (Catanzaro), Nicoletti (Catanzaro), Riggio (Catanzaro), Bovo (Virtus Francavilla), Caporale (Virtus Francavilla), Gigliotti (Virtus Francavilla), Marozzi (Virtus Francavilla), Sparandeo (Virtus Francavilla), Zenuni (Virtus Francavilla), Puntoriere (Virtus Francavilla), Risolo (Virtus Francavilla), Bianchi (Reggina), Bresciani (Reggina), Garufo (Reggina), Liotti (Reggina), Rivas (Reggina), Rolando (Reggina), Rubin (Reggina), De Francesco (Reggina), Tazzer (Monopoli), Addessi (Cavese), Matera (Cavese), Arcidiacono (Potenza), Golfo (Potenza), Longo (Potenza), Vuletich (Potenza), Celli (Ternana), Damian (Ternana), Mammarella (Ternana), Palumbo (Ternana), Alfageme (Avellino), Garofalo (Avellino), Illanes (Avellino), Rossetti (Avellino), Karic (Avellino), Zullo (Avellino), Gaeta (Paganese), Perri (Paganese), Sbampato (Paganese), Stendardo (Paganese), Collocolo (Rende), Giannotti (Rende), Origlio (Rende), Saveljevs (Rende), Vivacqua (Rende), Aquilanti (Rieti), Del Regno (Rieti), C. Esposito (Rieti), Gondo (Rieti), Granata (Rieti), Guiebre (Rieti), Marino (Rieti), Russo (Rieti), Zanchi (Rieti) – 1 GOL



