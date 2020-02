CALCIOMERCATO INVERNALE SERIE C: ultimi movimenti nel Girone C, l’Avellino ridisegna l’attacco

Alle ore 20 di ieri sera è scattato il gong di chiusura della finestra invernale di calciomercato. Si sono mossi anche i club del Girone C di Serie C, Bari e Catanzaro in primis. I galletti hanno prelevato dal Pescara l’esperto difensore Matteo Ciofani, dalla Fiorentina Pierluigi Pinto e dalla Triestina l’attaccante Rocco Costantino (entrambi con la formula del prestito). Sono andati via gli attaccanti Franco Ferrari e Samuele Neglia, il centrocampista Theophilus Awa e i difensori Giuseppe Esposito e Bruno Cascione. Le aquile, dal canto loro, hanno chiuso il mercato in entrata con Massimiliano Carlini dalla Juve Stabia e il ritorno di Alvaro Iuliano a centrocampo, mentre sono stati ceduti Andrea Signorini alla Triestina, Doudou Mangni al Gozzano, Edgar Elizalde al Pescara e Simone Tascone alla Casertana, dove si segnala il ritorno dell’attaccante argentino Gaston Corado.

La Ternana ha puntellato la mediana con l’innesto di Luca Verna in prestito dal Pisa, mentre Eziolino Capuano ha ottenuto per il suo Avellino gli attesi rinforzi in avanti: Demiro Pozzebon, Daniele Ferretti e Salvatore Sandomenico (nella foto). La Virtus Francavilla ha ceduto l’attaccante Francesco Puntoriere alla Virtus Verona e perfezionato uno scambio di prestiti con il Siena (Bovo-Setola). I toscani hanno preso pure l’attaccante Claudio Sparacello dal Picerno, dove si segnalano gli arrivi dell’ex Bari Marco Romizi e del difensore Manuel Ferrani e le ulteriori partenze di Matteo Calamai e Biagio Filogamo.

Attive anche Viterbese e Cavese. I laziali hanno preso il difensore Stefano Negro dal Monza e ceduto rispettivamente a Padova e Lazio Antonini Culina e Ludovico Ricci, risolvendo il contratto con Sebastiano Svidercoschi; i campani invece hanno integrato in organico il portiere Alessio Abibi e i terzini Andrea Badan e Niccolò Ricchi, liberando Luigi D’Ignazio in direzione Carrarese. Infine, il Bisceglie ha preso l’ex Trapani Joao Silva e la Sicula Leonzio ha risolto i contratti con Gianluca Esposito, Walter Cozza e Devis Talarico.

