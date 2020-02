CATANIA – REGGINA: precedenti dalla A alla C per un confronto storico

Ultimi cinque match al “Massimino” favorevoli ai rossazzurri

Catania e Reggina si apprestano a scrivere l’ennesimo capitolo di una lunga epopea che affonda le proprie origini negli anni Trenta del secolo scorso, passando per i memorabili incroci degli anni Sessanta e Settanta tra B e C fino alle illustri sfide in massima serie.

Netto il predominio rossazzurro nei precedenti confronti casalinghi con la squadra amaranto: 15 vittorie, a fronte di 11 undici pareggi e 4 affermazioni reggine. Tuttavia, soltanto tre delle numerose sfide tra siciliani e calabresi hanno visto la luce sul palcoscenico principe. 22 febbraio 2009 è la data dell’ultimo match in Serie A, vinto dal Catania con un risultato che non ammise repliche (2-0). Per l’occasione furono due difensori ad iscrivere il loro nome sul tabellino dei marcatori, i terzini Ciro Capuano e Alessandro Potenza.

Gli ultimi cinque incroci in ordine di tempo hanno visto sempre il Catania uscire dal campo vincitore. La scorsa stagione, la doppia sfida tra campionato e play-off si risolse rispettivamente con i punteggi di 1-0 (gol di Alessandro Marotta) e 4-1. Quest’ultima gara vide Vincenzo Sarno aprire le marcature con una incantevole serpentina, a seguire vi fu il gol del momentaneo 1-1 siglato dal futuro rossazzurro Francesco Salandria, l’autorete del difensore Daniele Gasparetto e i sigilli conclusivi degli attaccanti Matteo Di Piazza e Alessandro Marotta.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 15

Pareggi: 11

Vittorie Reggina: 4

Gol Catania: 50

Gol Reggina: 33

Differenza reti: +17

Seconda Divisione 1929-30 SS Catania 0-7 Reggina

Prima Divisione 1930-31 SS Catania 3-2 Reggina

Prima Divisione 1931-32 SS Catania 4-2 Reggina

Prima Divisione 1932-33 SS Catania 4-0 Reggina

Prima Divisione 1933-34 SS Catania 1-0 Reggina

Serie C 1938-39 AFC Catania 6-0 SS Dominante RC

Serie C 1946-47 Catania 1-0 Reggina

Serie C 1947-48 Catania 0-2 Reggina

Serie C 1948-49 Catania 2-0 Reggina

Serie B 1966-67 Catania 0-0 Reggina

Serie B 1967-68 Catania 2-0 Reggina

Serie B 1968-69 Catania 2-2 Reggina

Serie B 1969-70 Catania 0-0 Reggina

Coppa Italia 1970-71 Catania 3-3 Reggina

Serie B 1971-72 Catania 4-1 Reggina (giocata sul campo neutro di Ragusa)

Serie B 1972-73 Catania 0-0 Reggina

Serie B 1973-74 Catania 1-1 Reggina

Serie C 1974-75 Catania 0-0 Reggina

Serie C 1977-78 Catania 1-1 Reggina

Coppa Italia Semiprofessionisti 1978-79 Catania 1-1 Reggina

Serie C1 1978-79 Catania 1-1 Reggina

Serie C1 1979-80 Catania 1-0 Reggina

Serie C1 1987-88 Catania 1-0 Reggina

Serie C1 1991-92 Catania 2-1 Reggina

Serie C1 1992-93 Catania 1-1 Reggina

Serie A 2006-07 Catania 1-4 Reggina (giocata sul campo neutro di Rimini)

Serie A 2007-08 Catania 1-2 Reggina

Serie A 2008-09 Catania 2-0 Reggina

Lega Pro 2016-17 Catania 3-1 Reggina

Serie C 2017-18 Catania 2-1 Reggina

Serie C 2018-19 Catania 1-0 Reggina

Play-off Serie C 2018-19 Catania 4-1 Reggina

