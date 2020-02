CAVESE – CATANIA: arbitra Longo, i precedenti con le due squadre. Agli etnei non bastò la rete di Mbende…

Sarà il signor Federico Longo, della sezione di Paola, l’arbitro della gara Cavese-Catania, valevole per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C ed in programma domenica 9 febbraio allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. Con il direttore di gara, gli assistenti Mauro Dell’Olio (Molfetta) e Pierluigi De Chirico (Barletta).

Sia il Catania che la Cavese registrano un precedente con il “fischietto” calabrese. Il 23 ottobre scorso i rossazzurri hanno pareggiato in casa contro il Bisceglie per 1-1, reti di Mbende ed Ebagua con mister Lucarelli all’esordio stagionale; il 29 settembre, sempre in campionato, invece i campani hanno piegato la resistenza dell’Avellino tra le mura amiche per 2-0 con gol di Russotto e Addessi.

