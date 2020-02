NOTO (Pres. Catanzaro): “Di Piazza? Prima Catania aveva appeal diverso…”

Conferenza stampa di Floriano Noto, Presidente del Catanzaro, che commenta anche l’ingaggio di Matteo Di Piazza:

“A giugno, alcuni giocatori hanno preferito società più strutturate. Di Piazza, ad esempio, era stato cercato da noi anche in estate, ma il Catania aveva un appeal diverso. Adesso nessuno poteva pensare che il Catania vivesse le situazioni economiche attuali che lo hanno hanno portato a smantellare la squadra. In questi tre mesi sono accadute varie cose che ci hanno permesso un calciomercato del genere, ma il nostro budget è sempre lo stesso. Li reputo segnali divini. In questo momento di crisi economica, non era facile effettuare operazioni di tale calibro”.

