CLASSIFICA FINALE: sondaggio chiuso, ecco dove si collocherà il Catania secondo il popolo rossazzurro

Dodici gare alla conclusione del campionato, più eventuali Play Off. Mister Cristiano Lucarelli ha parlato di obiettivo salvezza ma ormai mancano pochi punti per l’aritmetica permanenza e, successivamente, si potrà tentare di chiudere la stagione nel migliore piazzamento possibile, giocandosi fino in fondo le proprie carte attraverso gli spareggi promozione. Secondo l’esito del sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com, il Catania si piazzerà al quinto-sesto posto. La maggioranza dei votanti crede nella possibilità che i rossazzurri migliorino l’attuale classifica, ma si tratta di una leggera preferenza rispetto a coloro i quali ritengo che la squadra di Lucarelli non andrà oltre il settimo-ottavo posto.

