CORONAVIRUS: ecco le partite rinviate nei campionati professionistici

A seguito della diffusione del Coronavirus, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha deciso di rinviare tutte le manifestazioni sportive previste per oggi in Lombardia e Veneto, le due regioni maggiormente colpite dal contagio, fra cui anche alcune partite di Serie A. Sono state rinviate quattro partite della 25/a giornata del massimo campionato, la Serie B finora ha rinviato Ascoli-Cremonese, che era in programma per sabato, mentre la Lega Pro ha rinviato quattro partite dell’8/a giornata e cinque partite della 9/a. La Lega Nazionale Dilettanti ha sospeso tutti gli incontri in programma in Lombardia e Veneto nella giornata di oggi, dopo che già sabato erano state annullate decine di partite nelle due regioni. È stata anche annullata la semifinale della Coppa Italia Serie C di calcio femminile, Brescia-Como.

Queste le gare rinviate nel calcio professionistico:

Serie A – 25ª giornata

Atalanta-Sassuolo

Verona-Cagliari

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Serie B – 25ª giornata

Ascoli-Cremonese

Serie C – 8ª giornata

Piacenza-Sambenedettese

Giana Erminio-Como

Lecco-Pro Patria

Arzignano Campo-Padova

Feralpisalò-Carpi

Serie C – 9ª giornata

Albinoleffe-Monza

Como-Alessandria

Pergolettese-Carrarese

Pro Patria-Olbia

L.R. Vicenza-Piacenza

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***