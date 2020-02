DONZELLA (TuttoC): “Catania, nulla è ancora perduto”

Attraverso il Punto realizzato per la redazione di tuttoc.com, il collega Sebastian Donzella crede ancora che il Catania possa giocarsi le sue carte in ottica B:

“A proposito di Catania. Chi vi scrive non è pazzo: il Catania può ancora andare in Serie B. È vero che la squadra è stata in parte smantellata, che alcuni dei contratti più onerosi sono stati eliminati e che il futuro, causa debiti, resta a dir poco nebuloso. Ma gli etnei hanno ancora la possibilità di accedere agli ultimi turni dei playoff di Serie C, alla faccia di un campionato deludente, grazie alle semifinali di Coppa Italia Lega Pro. I siciliani, questo giovedì, sono però chiamati all’impresa. Il 2-0 a favore della Ternana nella gara in terra umbra ha complicato maledettamente la corsa dei rossazzurri verso la Coppa. Ma nulla è ancora perduto. Mister Lucarelli continua a chiedere ai tifosi di tornare allo stadio per segnare, tutti insieme, quei gol che potrebbero spingere gli etnei verso un trofeo al sapore di cadetteria”.

