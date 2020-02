FURLAN: porta ancora inviolata, a -3 dal “collega” meno battuto del girone C

Nona gara di questo campionato in cui Jacopo Furlan mantiene inviolata la propria porta, dopo lo 0-1 con la Cavese e gli 0-0 casalinghi riportati al cospetto di Reggina e Ternana. L’estremo difensore del Catania, che nella giornata di sabato ha compiuto 27 anni di età, è uno dei portieri meno battuti del girone C. Meglio di lui, almeno per il momento, quattro “colleghi”: Matteo Tomei (Teramo – imbattuto per 10 incontri); Pierluigi Frattali (Bari) e Raffaele Ioime (Potenza), entrambi a quota 11 partite senza subire reti; Enrico Guarna (Reggina), salito a 12.

