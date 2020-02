GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Il Catania ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà della C”

Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, sulla lotta promozione nel girone C di Serie C ai microfoni di tuttoc.com:

“È più difficile salire in serie B che salire in serie A. Lo dicono i numeri e le storie. Questa regola l’ha vissuta sulla propria pelle il Catania, ha visto protagoniste Cremonese e Benevento per tanti anni. È dura vincere in C e questa è proprio la bellezza del campionato. Io starei attento a dire che è finita e che la Reggina è già in B. È vero che il vantaggio degli amaranto è importante e che i calabresi hanno il vento in poppa ma ricordiamoci il caso dell’Alessandria, riaprendo la ferita di un presidente bravissimo come Di Masi. La C è un campionato complicatissimo”.

