CURCIO: inserito nella Top 11 della 28/a giornata di Serie C

La redazione del portale tuttoc.com ha stilato la speciale Top 11 della 28/a giornata del girone C di Serie C. Spazio anche ad Alessio Curcio, protagonista nel vittorioso match contro il Picerno. Viene sottolineato il fatto che il calciatore del Catania giochi “da falso nueve, posizione a lui non propriamente usuale, e lo fa con grande personalità. Primi gol, ben due, in rossazzurro. Curcio può essere un fattore decisivo in chiave playoff”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***